Берлин, 13 мая, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Соревнования Strong Europe Tank Challenge 2017, прошедшие на полигоне Графенвер в Германии, обернулись провалом для военных ВСУ. По итогам испытаний в танковом биатлоне они заняли пятое место из шести. Об этом сообщается в субботу, 13 мая, на официальном сайте Минобороны Украины.

Mil.gov.ua Украинский танк

Отмечается, что украинский экипаж на Т-64БВ, впервые принявший участие в состязаниях, по итогам соревнований обошел только представителей Польши.

Первое место на Strong Europe Tank Challenge 2017 занял танковый взвод Вооруженных сил Австрии на танках Leopard 2A4. Второе место — у представителей Германии, выступавших на танках Leopard 2A6.

Команда США на Abrams M1A2 SEP, лидировавшая перед заключительным днем, в итоге стала только третьей. Четвертое место по итогам соревнований досталось представителям Франции, выступавших на танках Leclerc.

Соревнования состояли из 2-х этапов — боевых стрельб подразделений в наступлении и обороне, а также выполнении различных упражнений.