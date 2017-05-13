Санкт-Петербург, 13 мая, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Башня общественно-делового комплекса «Лахта центр», в котором расположится штаб-квартира группы «Газпром», стала самым высоким сооружением в Санкт-Петербурге. Это произошло после того, как 10 мая строители «Лахта центра» забетонировали стены на 78-м этаже башни и вышли на рубеж 327,6 метра, сообщили в пресс-службе строящегося комплекса.

Lakhta.center Лахта центр

Тем самым башня «Лахта центра» стала на полтора метра выше верхней точки петербургской телебашни на Петроградской стороне, новая антенна которой была установлена в 2011 году.

На взятие рекордной высоты со старта поэтажного строительства «Лахта центра» ушло чуть более 20 месяцев работы.

На возведении башни, которая уже в этом году достигнет проектной высоты в 462 метра, работают четыре мощных высотных крана. Это самые большие краны с маховой стрелой, производимые компанией Liebherr. Вылет их стрел составляет 45, 50 и 60 метров. Максимальная грузоподъемность — 64 тонны, скорость перемещения груза — 176 метров в минуту.

«Краны растут вместе со зданием — примерно раз в квартал к мачте добавляют дополнительные секции. На пике рост машин шагнет за 400-метровую отметку. Один из «либхеров» уже летом дорастет до 440 метров — именно с его помощью установят шпиль башни», — отмечают в «Лахта центре».

Четвертый из кранов Liebherr не имеет опоры на землю с наращиванием мачты в процессе стройки, а опирается собственно на конструкции возводимого здания. «Здание растет — кран перемещается на новый уровень. Поэтому его еще называют самоподъемными или ползущим», — поясняют строители «Лахта центра». Стрела этого крана уже сейчас дотягивается до 417 метров, а кабина находится на высоте 380 метров.

Напомним, строительство многофункционального общественно-делового комплекса «Лахта центр», будущей штаб-квартиры «Газпрома», ведется на северном берегу Финского залива с октября 2012 года. Общая площадь зданий и сооружений комплекса составит 400 тыс. кв. метров. Высота башни к моменту окончания строительства в 2018 году должна составить 462 метра, что сделает «Лахта центр» самым высоким зданием в России и в Европе, превзойдя московский небоскреб «Федерация».