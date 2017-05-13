Москва, 13 мая, 2017, 19:02 — ИА Регнум. «Собянин внес в Городскую Думу проект закона города Москвы «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве», — говорится в сообщении. — (…) Всего проект включает 12 дополнительных гарантий участникам программы реновации».

Фазиль Гадалов Пятиэтажка

Отмечается, что закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона. На данный момент документ находится на рассмотрении Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2017 г. муниципалитет Москвы выставил на голосование о сносе список из 4,5 тысяч пятиэтажек. Голосование по списку сносимых домов будет проходить с 15 мая по 15 июня 2017 года.