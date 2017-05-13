Пекин, 13 мая, 2017, 18:41 — ИА Регнум. "Состоялись переговоры в расширенном составе, — говорится в сообщении. — Обсуждения продолжались около 45 минут в закрытом для прессы режиме. По их итогам подписаны ряд документов».

Fmprc.gov.cn Си Цзиньпин и Реджеп Тайип Эрдоган

Другие подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он посетит с официальным визитом США на следующей неделе. По предварительным данным, встреча Эрдогана и главы Белого дома Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 16−17 мая.

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