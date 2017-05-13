Астана, 13 мая, 2017, 18:41 — ИА Регнум. История актюбинской девочки Махаббат Ешимовой и ее семьи, поначалу напоминавшая сказку, переросла в большой скандал. Вместе с новой квартирой Ешимовы получили зависть и ненависть соседей.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Махаббат Ешимова прославилась на всю страну 18 апреля 2017 года. На видеокадрах, снятых актюбинской газетой «Диапазон» на городской улице, пострадавшей от паводков, запечатлена 10-летняя Махаббат Ешимова, которая со слезами на глазах рассказывает о том, что ее дом разрушен стихией.

«Меня зовут Махаббат. Все мои книги остались дома. Теперь они пропали. Куда смотрят власти? Книжки не вернули. Мой папа в очереди (на получение жилья — ИА REGNUM ) столько лет, а толку? Все вещи остались там. Я переживала за учебу, а теперь остались дома. Почему нам говорите, чтобы мы тут жили? С таким трудом мы все построили. Сколько нам говорили, что будем платить, если потеряем учебники. Почему нас так мучают? Если бы хотели помочь, должны были привезти песок. Мы собирали по одному тиыну (мелкая разменная монета, равная одной копейке — ИА REGNUM ) на этот дом и теперь все смыло водой! Мы все уходим под воду, почему помощь не пришла быстро? У мамы больное сердце, у папы больной сердце. Стоят в очереди, столько лекарств выписывают. Вообще не жалеете людей», — рыдает на камеру Махаббат.

После того, как это видео попало в сеть, Махаббат получила прозвище «плачущая девочка». Тем не менее ее рассказ растрогал казахстанцев. Так, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Ирина Смирнова заявила, что переведет деньги в помощь семье Махаббат. Певица Меруерт Тусупбаева пообещала привезти Махаббат книги и дать бесплатный концерт для пострадавших от паводка актюбинцев.

Между тем руководство школы №40, где учится девочка, распорядилось выдать ей все необходимые учебники.

Однако наибольшую помощь семье Ешимовых оказали несколько предпринимателей из Алма-Аты. Буквально через неделю после опубликования видеоролика в интернете, бизнесмены заявили, что намерены купить Махаббат и ее семье хороший двухэтажный дом. Более того, стало известно, что дом был почти приобретен — туда даже мебель завезли. Однако акимат (мэрия) города наотрез отказался менять целевое назначение земельного участка, на котором расположен дом, поскольку он находится близко к реке.

В итоге семье Ешимовых купили трехкомнатную квартиру в новом жилом комплексе.

«Благодаря моему старшему брату мы сегодня, объединившись, решили помочь этой семье. Мы купили в новом ЖК трехкомнатную квартиру со всеми удобствами. Я хочу призвать всех друзей, всех бизнесменов нашей страны, если у вас есть возможность, хочу, чтобы вы обратили внимание на тех людей, которым нужна помощь — в Актобе еще 74 семьи есть», — заявил один из благотворителей — Кайрат Кудайберген.

Квартира была куплена в черновой отделке. Однако предприниматели взяли на себя оплату всех расходов по ремонту квартиры и по покупке мебели и бытовой техники.

«Переписали квартиру на маму Махаббат. Затем мы поехали в жилой комплекс, там сделали шашу (казахский обряд осыпания сладостями и деньгами — ИА REGNUM ), девочка и ее родители были счастливы. Она рассказала, что у матери сахарный диабет, отец болеет, а дом, который они строили много лет, его смыло водой. Они радовались, что мы подарили квартиру, плакали. Я сам чуть не заплакал», — добавил Кудайберген.

Казалось бы, история Махаббат закончилась хеппиэндом и в ней можно ставить точку. Но не тут-то было.

Внезапно привалившее счастье в виде новенькой квартиры, всерьез разозлило соседей Ешимовых, которые также пострадали от паводка. Больше всех оказался раздосадован Талгат Лепесов, который утверждает, что на снимках, где девочка позирует на фоне разрушенного дома, запечатлен его дом.

«Это не ее (Махаббат Ешимовой — ИА REGNUM ) дом, это наш дом! Их дом рядом и он несильно разрушен. Махаббат стоит перед моим домом. Никто не имел права снимать ее на фоне моего дома, это моя собственность. Из-за этого я лишился возможности получить бесплатный дом от государства. Да, нам сейчас дали жилье. Но оно арендное, мы должны 7 миллионов тенге (1,27 млн руб.) выплатить. А кто-то зашел в мой двор, сфотографировался перед моим домом и получает бесплатную квартиру. Когда Сапарбаев (аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев — ИА REGNUM ) приезжал в Махамбетовку в резиновых сапогах, он указал на наш дом и сказал, что семье, проживавшей в этом доме, нужно дать новое жилье. Мы надеялись на это…»

Эти слова подтвердила и жена Талгата Лепесова — Нургуль Бахытова.

«На фотографии мой дом, который разрушила вода, но я не заставляла детей перед журналистами плакать, я не спекулировала своими детьми. Знала, что Бердыбек ага (Бердыбек Сапарбаев, ага — уважительное обращение к старшим — ИА REGNUM) поможет всем пострадавшим. Мой дом сняли, а сказали, что это их дом. То, что они распространяли в социальных сетях фото, видео, где их дом упал, это все неправда. Их дом не упал, это наш дом упал, а они на фоне него снимались, это дом Талгата Лепесова», — сообщила она.

Скандальное видео с заявлениями соседей Ешимовых распространилось в соцсетях со скоростью света. Пользователи стали обвинять Ешимовых в мошенничестве и требовать от них возврата подаренной квартиры.

Между тем мать «плачущей девочки» Тургангуль Ешимова опровергла все обвинения в адрес своей семьи.

«Мы знаем об этом, знаем об этих обвинениях со стороны соседки, но все это неправда. 14 апреля наш дом практически смыло, ни у одного жителя дом не остался в нормальном состоянии. У всех дома смыло. У моего мужа случился инфаркт, он даже слова не мог сказать, дома нет, как дальше жить? Пока он в больнице был, нас сначала в школу эвакуировали, потом мы на квартире жили. Когда журналисты снимали сюжет, опрашивали жителей затопленных домов, мне стали задавать вопросы. А Махаббат очень бойкая, очень эмоциональная. Она ужасно на тот момент переживала из-за отца, из-за дома, она в какой-то момент меня отодвинула и стала сама говорить перед журналистами очень искренне, что с нами произошло. Она расплакалась», — рассказала Тургангуль Ешимова.

Она также добавила, что ее семья не имеет никакого отношения к тому памятному видеоролику, выложенному в сеть.

«Она (Махаббат — ИА REGNUM ) сказала, что наш дом затоплен, и это правда. Какой там дом сзади был на видео, какая разница? Дочь не говорила, что за ней именно наш дом. Потом появился бизнесмен Кайрат Кудайберген, он подарил квартиру. И после этого люди стали к нам иначе относиться, завидовать. Соседи начали завидовать — записали этот ролик, что мы все врем», — отметила мать девочки.

По ее словам, не только соседи стали демонстрировать ненависть — Махаббат тоже достается от одноклассников, которые называют ее лгуньей. Из-за этого Махаббат стала плохо спать и постоянно плачет.

«Соседям достанутся квартиры от государства, нам — нет. Зачем они это делают? Я сейчас собираюсь обращаться в прокуратуру и суд по факту клеветы со стороны этой женщины, что она нас оболгала, на всю страну назвала мошенниками», — резюмировала Тургангуль Ешимова.

Между тем бизнесмен, подаривший квартиру Ешимовым, заявил, что его представитель выезжал в Актюбинск и осматривал дом Махаббат. Он также предоставил СМИ снимки дома, на которых видно, что строение очень сильно пострадало.

«Никому передаривать мы не будем, дом подарили именно для Махаббат, а негативные возмущения — кореалмаушылык (зависть)», — подчеркнул Кудайберген.

В свою очередь, заместитель акима города Рузия Айдашова рассказала, что власти выделили Лепесовым двухкомнатную квартиру с последующим выкупом.

«У него в семье четверо. Но мы видели троих, муж с женой и ребенок, который учится с Махаббат. В связи с этим мы вычеркнули ее (семью Лепесовых — ИА REGNUM ) из списка претендентов, так как она не может получить две квартиры. Но Лепесов оспаривает (…) потому что говорит, что девочка воспользовалась его разрушенным домом, на фоне которого было видео, и получила большую квартиру. Но ее семья не от государства получила, а ей подарил бизнесмен. Это право каждого. Каждый может сам решить и может подарить. Что касается этих обвинений, это уже частные разбирательства между семьями», — отметила Айдашова.

У казахов есть древний обычай взаимопомощи под названием «Асар» — когда всем миром помогают нуждающемуся. В Актюбинске, как впрочем и в других областях Казахстана, от паводков пострадали десятки семей. Кто будет помогать им? Вопрос — открытый.

К слову, опальный банкир Мухтар Аблязов, скрывающийся сегодня от казахстанского правосудия во Франции, тоже обещал помочь Махаббат. Остается надеяться, что выведенные, по версии следствия, Аблязовым из страны 7,5 млрд долларов (450 млрд руб.), смогут покрыть эти расходы, и что сам Аблязов, равно как и другие беглые политики, не используются в качестве PR-компании.