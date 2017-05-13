Ташкент, 13 мая, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Фестиваль культурных традиций и национальных блюд среди дипломатических представительств, аккредитованных в Узбекистане, прошел 13 мая в Ташкенте, сообщает посольство России в Узбекистане.

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«Гости фестиваля смогли отведать настоящие сибирские пельмени, белорусские драники, казахский бешбармак, восхитительную французскую выпечку, восточный хумус и, конечно же, неповторимый узбекский плов, вобравший в себя яркие краски природы, вековые традиции и аромат Востока», — говорится в сообщении.

Российское диппредставительство отмечает, что «фестиваль — это нечто большее, чем просто желание показать свою кухню, но и прекрасный повод познакомиться, прикоснуться к обычаям многих стран мира, увидеть самобытные выступления артистов и красоту национальных костюмов».

Мероприятие, в основу которого легло уважение к духовному богатству разных народов, становится из года в год всё более популярным, масштабным и узнаваемым событием, отмечает посольство.

«Подобные фестивали способствуют развитию и укреплению дружественных отношений между странами, а через культуру и традиции начинается знакомство с народом», — подчеркивается в документе.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в числе главных приоритетов внешней политики Узбекистана стоят отношения с соседними странами и государствами СНГ.