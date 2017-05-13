Берлин, 13 мая, 2017, 18:29 — ИА Регнум. В дебюте матча венгерский форвард Адам Салаи открыл счет точным ударом в левый нижний угол — 0:1. Ассистом отметился Андрей Крамарич.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Через 4 минуты хорватский форвард Крамарич удвоил преимущество гостей после ассиста Адама Салаи — 0:2.

На 40-й минуте левый хавбэк сборной Швейцарии Стивен Цубер довел счет до разгромного после проникающего паса Павла Кадержабека — 0:3.

В дебюте второго тайма Крамарич оформил дубль — 0:4. Ассистом отметился Март Ут.

Через 3 минуты боснийский защитник Эрмин Бичакчич забил пятый мяч в ворота «Вердера» ударом головы после подачи Керема Демирбая — 0:5.

На 59-й минуте чешский латераль Гербе сократил отставание ассиста Макса Крузе — 1:5.

На 86-й минуте немецкий опорный полузащитник Филипп Баргфреде забил второй гол после ассиста Роберта Бауэра — 2:5.

В конце матча Роберт Бауэр забил гол престижа — 3:5. Ассистом отметился Филипп Баргфреде.

Статистика матча («Вердер"/"Хоффенхайм»)

Удары 13/12

Удары в створ 8/8

Владение 51%/49%

Фолы 9/14

На данный момент «Хоффенхайм» поднялся на 3-ю строчку, набрав 64 очка. «Вердер» остался на 8-й позиции с 45-ю очками.

Составы на матч:

«Вердер»: Видвальд, Бауэр, Велькович, Селассие, Сане, Делейни, Юнузович, Гнабри, Эггештайн, Крузе, Бартельс.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Зюле, Кадержабек, Руди, Демирбай, Цубер, Ут, Крамарич, Салаи.

Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.

Предупреждения: Зюле — 13, Бауэр — 81.

Голы: Салаи 7 — 0:1, Крамарич 11 — 0:2, Цубер 40 — 0:3, Крамарич 49 — 0:4, Бичакчич 52 — 0:5, Селассие 59 — 1:5, Баргфреде 86 — 2:5, Байэр 90 — 3:5.