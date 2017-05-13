Берлин, 13 мая, 2017, 18:27 — ИА Регнум. 13 мая на стадион «ВВК Арена» был разыгран матч 33-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Аугсбург» и «Боруссия» (Дортмунд). Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 29-й минуте исландский форвард Альфред Финнбогасон открыл счет, добив мяч в пустые ворота после неудачной игры Романа Бюрки — 1:0.

Через 3 минуты лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет ударом пяткой после прострела Синдзи Кагавы в штрафную площадь — 1:1.

Статистика матча («Аугсбург"/"Боруссия»)

Удары 5/12

Удары в створ 3/6

Владение 29%/71%

Фолы 16/7

На данный момент «шмели» идут на третьем месте с 62-мя очками. «Аугсбург» поднялся на 12-ю строчку, набрав 38 очков.

Составы на матч:

«Аугсбург»: Луте, Верхаг, Стафилидис, Гауэлеу, Хинтереггер, Алтынтоп, Байер, Шмид, Кор, Макс, Финнбогасон.

«Боруссия»: Бюрки, Сократис, Пищек, Гинтер, Шмельцер, Дембеле, Ройс, Геррейро, Кагава, Вайгль, Обамеянг.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Предупреждения: Гинтер — 13, Стафилидис — 59, Кор — 90+1.

Голы: Финнбогасон 29 — 1:0, Обамеянг 32 — 1:1.