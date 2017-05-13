Берлин, 13 мая, 2017, 18:25 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Ред Булл Арена» был сыгран матч 33-го тура немецкой Бундеслиги между командами «РБ Лейпциг» и «Бавария». Матч завершился со счетом 4:5 в пользу мюнхенцев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча австрийский вингер Марсель Забитцер открыл счет после ассиста Эмиля Форсберга — 1:0.

На 17-й минуте польский форвард Роберт Левандовски сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

На 29-й минуте скоростной форвард сборной Германии Тимо Вернер вновь вывел хозяев вперед ударом с пенальти — 2:1.

В дебюте второго тайма датский форвард Юссуф Поульсен забил третий мяч после рикошета — 3:1. Ассистом отметился Эмиль Форсберг.

На 62-й минуте испанский плеймейкер Тьяго Алькантара сократил отставание в счете после ассисат Роберта Левандовски — 3:2.

Через 4 минуты Тимо Вернер оформил дубль — 4:2.

На 84-й минуте матча Левандовски оформил дубль — 4:3.

В конце матча австрийский латераль Давид Алаба сравнял счет — 4:4.

В компенсированное время голландский вингер Арьен Роббен вырвал для своей команды победу после ассиста Томаса Мюллера — 4:5.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Бавария»)

Удары 9/15

Удары в створ 6/9

Владение 40%/60%

Фолы 18/10

На данный момент «РБ Лейпциг» идет на второй строчке с 66-ю очками. «Бавария» набрала 79 очков

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Ильзанкер, Упампекано, Компер, Забитцер, Кейта, Форсберг, Демме, Поульсен, Вернер.

«Бавария»: Штарке, Боатенг, Бернат, Лам, Алаба, Алькантара, Рибери, Роббен, Алонсо, Киммих, Левандовски.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Предупреждения: Алонсо — 28, Алькантара — 72, Боатенг — 77, Кейта — 90+5.

Голы: Забитцер 2 — 1:0, Левандовски (пен) 17 — 1:1, Вернер (пен) 29 — 2:1, Поульсен 47 — 3:1, Алькантара 62 — 3:2, Вернер 66 — 4:2, Левандовски 84 — 4:3, Алаба 90+1 — 4:4, Роббен 90+5 — 4:5.