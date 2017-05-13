Лондон, 13 мая, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Представители посольства Российской Федерации в Лондоне на странице в соцсети Twitter прокомментировали заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о возможном «вмешательстве» Москвы в будущие выборы в парламент страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Борис Джонсон превзошел #Russiansdidit, — говорится в сообщении. — Недостаток аргументов в предвыборной кампании».

13 мая министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Telegraph заявил, что допускает «вмешательство» РФ в досрочные парламентские выборы в Великобритании.

«Думаю, это реальная возможность», — сказал глава МИД Великобритании, отвечая на вопрос сотрудника СМИ.

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