Ташкент, 13 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Товарооборот между Узбекистаном и Китаем по итогам 2017 года составит около 5 миллиардов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в Пекине в рамках своего государственного визита в эту страну.

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«До конца 2017 года товарооборот между двумя странами составит около 5 миллиардов, а в ближайшие годы этот показатель увеличится в два раза», —сказал президент, слова которого приводит национальное узбекское телевидение.

По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил 4,2 миллиарда долларов.

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Ранее сообщалось, что в ходе визита Мирзиёева в Китай планируется подписать соглашения на общую сумму 20 миллиардов долларов. По предварительным данным, стороны подпишут порядка ста договоров. А 14−15 мая 2017 года в Пекине президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь».

Напомним, Китай является одним из государств, наиболее активно инвестирующих в экономику Узбекистана. В республике действуют свыше 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала. Китайские инвесторы на сегодня вложили в экономику Узбекистана около 8 миллиардов долларов.