Киев, 13 мая, 2017, 17:52 — ИА Регнум. «Европейский союз принял решение про выплату первого фиксированного транша бюджетной поддержки в рамках программы ЕС «Поддержка комплексной реформы государственного управления на Украине», — говорится в сообщении.

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В сообщении правительства Украины отмечается, что европейские партнеры высоко ценят усилия Киева по реформированию государственного управления и «отмечают наличие политической воли к внедрению этих изменений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2017 г. президент Украины Петр Порошенко сообщил, что соглашение о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским союзом будет подписано 17 мая в Страсбурге.

«Совет министров ЕС принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия», — сказал тогда глава государства.

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