Севастополь, 13 мая, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Севастополя уверены, что генеральный план города должен пройти серьезную редакцию, с учетом мнения жителей города. ИА REGNUM приводит сегодня мнения парламентариев, касающиеся итогов публичных слушаний, которые проходили в Гагаринском районе 12 мая.

Светлана Иванова Публичные слушания по проекту Генерального плана Севастополя

«Вряд ли Законодательное собрание проголосует за Генеральный план, представленный в том виде, как на публичных слушаниях. Мы слышим своих избирателей и хотим Генплан который будет принят людьми. Надеемся на конструктивное продолжение со стороны разработчиков», — сказала председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева, добавив, что если генплан будет скорректирован, это пойдет на пользу городу.

«Негативные суждения по поводу генплана в ходе слушаний — это ожидаемо, ведь каждый человек волнуется за права собственности: участка земли или дачного хозяйства или гаража. И нельзя даже помыслить, что завтра этого не будет. Люди сегодня высказались и понимают, что их услышали, и появилась надежда на то, что может быть не на 100 процентов, но их замечания будут учтены», — отметила спикер законодательного собрания.

Алтабаева подчеркнула, что именно поэтому эмоции и негодование жителей района нельзя назвать тревожным сигналом социальной нестабильности в Севастополе: «Да, они недовольны Генпланом, но была возможность выразить свою точку зрения, если бы не было такой возможности, тогда было бы очень плохо».

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Заместитель председателя Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов, напротив, уверен, что городу не избежать социальной напряженности.

«К сожалению, проект не встретил поддержки со стороны севастопольцев. Мы вынуждены констатировать, что Генплан не был поддержан на всех 10 площадках, где проводились публичные обсуждения. Мы надеемся на понимание правительства, разработчиков и депутатов. На сегодняшний день — это всего лишь проект, который должен быть оправлен на доработку», — сказал Гасанов.

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«Сегодня Генплан должен быть сделан таким образом, чтобы отвечать интересам, прежде всего севастопольцев. Согласно проекту, город должен стать компактным населенным пунктом. Мне кажется, что и дороги, и рокады, и многоэтажная застройка должны выходить за пределы города и строится на пустующих территориях. Севастополь должен расстраиваться вширь, зачем застраивать традиционно сформированную часть города», — прокомментировал ИА REGNUM итоги слушаний депутат заксобрания Илья Журавлеав (ЛДПР).

По его мнению, в самом городе должна сохраниться индивидуальная жилая застройка.

«Необходимо обобщить все высказанные предложения горожан, отправить разработчикам и снять с рассмотрения Генплан в существующей редакции. Безусловно, я разделяю мнение тысячи пришедших слушания севастопольцев о том, что в такой редакции Генплан Севастополю не нужен», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне одновременно в 10 муниципальных округах Севастополя прошли публичные слушания по проекту Генерального плана города. На всех площадках горожане высказались категорически против предложенных проектировщиками изменений в функциональном назначении территорий Севастополя.

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