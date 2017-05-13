Анкара, 13 мая, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Число погибших при аварии туристического автобуса в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции возросло до 23 человек. Об этом, как передает RT, сообщил губернатор провинции Мугла Амир Чичек.

Sam Greenhalgh Автобус

«Жертвами ДТП с участием туристического автобуса на юго-западе Турции в районе Мармариса стали 23 человека», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником ДТП мог стать водитель автобуса, не справившийся с управлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Турции попал в дорожно-транспортное происшествие автобус с туристами. Авария произошла в районе Мармариса на трассе Мугла — Анталья на юго-западе страны.

Водитель автобуса, перевозившего туристов, потерял управление на опасном участке горной дороги, из-за чего машина перевернулась.

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