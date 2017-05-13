Красногорск, 13 мая, 2017, 16:52 — ИА Регнум. В Подмосковье на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и грузовой автомобиль «Газель». Об этом, как передает РИАМО, сообщили в областном главке МЧС России.

Pixabay.com Железнодорожный переезд

ДТП произошло в субботу, 13 мая, вблизи станции «Опалиха» в городском округе Красногорск. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«В 14:50 мск (…) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о столкновении электропоезда с грузовым автомобилем «Газель» на нерегулируемом переезде по адресу: городской округ Красногорск, железнодорожная станция «Опалиха», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.