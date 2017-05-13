Луганск, 13 мая, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Российской певице Юлии Чичериной вручили паспорт Луганской Народной Республики (ЛНР) на открытии мотосезона в Луганске. Вручил документ артистке глава МВД республики Игорь Корнет на торжественной церемонии. Об этом сообщает в субботу, 13 мая, «ЛуганскИнформЦентр»

GantsevSS Юлия Чичерина

"В этот день хотел бы вручить паспорт ЛНР всем нам известной Юлии Чичериной, — сказал министр. — В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей Республики».

Президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов рассказал журналистам, что Чичерина сама ранее выступила с инициативой о получении паспорта ЛНР.

«Организационными вопросами занимался непосредственно я, и я благодарен главе ЛНР (Игорь Плотницкий) за то, что он подписал письмо (Чичериной)», — добавил Кишкинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2016 г. боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал гражданином Луганской Народной Республики (ЛНР). Паспорт торжественно вручил американскому спортсмену местный глава Игорь Плотницкий.

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