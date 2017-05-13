Манчестер, Великобритания, 13 мая, 2017, 16:28 — ИА Регнум. На 29-й минуте испанский плеймейкер Давид Силва открыл счет, замкнув прострел Лероя Сане с левого фланга — 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Через 7 минут бразильский форвард Габриэл Жезус удвоил преимущество хозяев ударом с пенальти — 2:0.

На 42-й минуте японский форвард Синдзи Оказаки сократил отставание в счете мощным ударом слета после навеса Марка Олбрайтона — 2:1.

Статистика матча («Манчестер Сити"/"Лестер»)

Удары 14/7

Удары в створ 6/3

Владение 61%/39%

Фолы 9/15

На данный момент «горожане» поднялись на 3-ю строчку, набрав 72 очка. «Лисы» остались на 9-й позиции с 43-мя очками.

Составы на матч:

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Компани, Клиши, Фернандиньо, Стерлинг, Де Брёйне, Сане, Силва, Туре, Жезус.

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Симпсон, Фукс, Беналуан, Кинг, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Оказаки.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения: Беналуан — 35, Компани — 50, Фукс — 72, Олбрайтон — 80, Агуэро — 84, Силва — 90+9.

Голы: Силва 29 — 1:0, Жезус (пен) 36 — 2:0, Оказаки 42 — 2:1.