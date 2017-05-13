Москва, 13 мая, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Таких массовых, возможно, продуцированных из одного центра или по крайней мере взаимосвязанных хакерских атак еще не было. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Pixabay.com Компьютерный вирус

«Думаю, что это очень тревожный сигнал или даже не сигнал, а прямая угроза для нормального функционирования общества — его важнейших жизнеобеспечивающих систем. По сути дела, человечество имеет дело с кибертерроризмом. Уже сегодня масштабы хакерских атак впечатляют. Но мы не знаем, что может последовать дальше. Не знаем также, какие требования могут выдвинуть террористы», — сказал сенатор.

Парламентарий не исключает, что на данный момент главная задача, которую они перед собой поставили, состоит в том, чтобы запугать мир. Отсюда и удары по компьютерам больниц, железнодорожного транспорта, МВД, рассуждает он.

«Надеюсь, что уже не надо никого убеждать. Если мы — человечество — не осознаем эту угрозу и не объединим усилия по ее пресечению, то нас ждут очень большие неприятности. Этот вид терроризма вообще не имеет границ и не знает никаких, кроме технических, преград. В эти дни мир получил серьезнейшее предупреждение», — сказал Клинцевич.

В России кибератакам подверглись телекоммуникационные компании, МВД. Также хакеры пытались взломать серверы Минздрава, МЧС, однако министерствам удалось предотвратить атаку. Атаки на электронную инфраструктуру зафиксировал и ЦБ.

В Германии атаке хакеров также подверглись системы железнодорожного оператора Deutsche Bahn. В Великобритании под ударом оказались сервисы больниц. При этом взломщики потребовали выкуп за прекращение кибератак.

Вместе с тем вирус-шифровальщик WannaCry, с помощью которого хакеры вымогают деньги у государственных и коммерческих организаций в 74 странах мира, удалось временно остановить благодаря предприимчивости двух программистов из Великобритании, пишет The Guardian.