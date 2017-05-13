Пермь, 13 мая, 2017, 16:22 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Звезда» был разыгран матч 28-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Амкар» и «Спартак». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «красно-белых».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте второго тайма российский вингер Александр Самедов открыл счет ударом в ближний угол с близкого расстояния после ассиста Георгия Джикии — 0:1.

Статистика матча («Амкар"/"Спартак»)

Удары 10/4

Удары в створ 3/2

Владение 50%/50%

Фолы 8/9

«Красно-белые» набрали 66-е очко. На данный момент «Амкар» остался на 10-й строчке с 34 очками.

Составы на матч:

«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Идову, Гол, Гиголаев, Баланович, Комолов, Бодул, Гасилин.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Боккетти, Тигиев, Ананидзе, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Леонтьев, Адриано.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Занев — 76.

Голы: Самедов 50 — 0:1.