Нахичевань, Азербайджан, 13 мая, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Бакинский политолог Эльхан Шахиноглу сообщил информационному порталу haqqin. az о том, что «в Азербайджане может появиться военная база Турции». Местом дислокации называется Нахичеванская автономная республика».

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Однако здесь встает вопрос о праве Анкары и Баку действовать в одностороннем порядке в нарушении пунктов подписанного в 1921 году Карского договора, по которому Нахичевань входит в состав Азербайджана только на условиях протектората.

В этой связи турецкий военный эксперт контр-адмирал Сонер Полат подчеркивает, что этот вопрос зависит от договоренностей между Турцией и Азербайджаном. Вместе с тем, по его словам, «нельзя забывать, что Турция — член НАТО, создание военной базы в других государствах должно быть обязательно одобрено руководством Альянса».

Тем не менее в Баку считают, что это может стать ответным действием на «решение России расширить возможности военной базы в Армении». Но «против кого все это делается», вопрошает Шахиноглу.

И отвечает: «Ответ на этот вопрос кроется в недавнем заявлении командующего армяно-российской объединенной группировкой генерала Андраника Макаряна». По версии азербайджанской стороны, армянский военачальник будто бы сказал, что объединенная группировка войск якобы может участвовать в возможных боевых столкновениях на территории Азербайджана.