Донецк, 13 мая, 2017, 16:11 — ИА Регнум. На маршруте вероятного следования наблюдателей ОБСЕ в Донецкой Народной Республике обнаружены 4 радиоуправляемых взрывных устройства. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

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Закладка взрывных устройств выявлена в субботу, 13 мая, на проезжей части вблизи Шахтерска.

«По маршруту следования патруля ОБСЕ в районе Шахтерска было обнаружено 4 самодельных радиоуправляемых взрывных устройства на базе МОН-50», — уточнил источник.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Луганской и Донецкой областях и направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей региона.

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