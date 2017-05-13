В Туркмении назначен новый генеральный прокурор
Ашхабад, 13 мая, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Парламент Туркмении одобрил назначение Батыра Атдаева на должность нового генерального прокурора этой среднеазиатской страны. Об этом сообщило государственное издание «Туркменистан сегодня».
По неофициальной информации, прежний глава надзорного ведомства Аманмырат Халлыев сразу же после увольнения был арестован туркменистанскими спецслужбами по подозрению в коррупции, пишет радио «Азатлык».
Также вместе с теперь уже экс-генпрокурором были взяты под стражу еще около 50 работников органов внутренних дел, прокуроров и руководителей ведомств и предприятий нефтегазовой сферы, дирекции по возведению газохимических объектов концерна «Туркменгаз», Байрамалийского подразделения Ассоциации пищевой промышленности и Бахарлинского цементного завода, отмечает «Хроника Туркменистана».
ИА REGNUM напоминает, что до настоящего момента Батыр Атдаев занимал пост заместителя председателя Кабинета министров Туркмении по вопросам торговли и внешнеэкономических связей.