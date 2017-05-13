Ашхабад, 13 мая, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Парламент Туркмении одобрил назначение Батыра Атдаева на должность нового генерального прокурора этой среднеазиатской страны. Об этом сообщило государственное издание «Туркменистан сегодня».

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По неофициальной информации, прежний глава надзорного ведомства Аманмырат Халлыев сразу же после увольнения был арестован туркменистанскими спецслужбами по подозрению в коррупции, пишет радио «Азатлык».

Также вместе с теперь уже экс-генпрокурором были взяты под стражу еще около 50 работников органов внутренних дел, прокуроров и руководителей ведомств и предприятий нефтегазовой сферы, дирекции по возведению газохимических объектов концерна «Туркменгаз», Байрамалийского подразделения Ассоциации пищевой промышленности и Бахарлинского цементного завода, отмечает «Хроника Туркменистана».

ИА REGNUM напоминает, что до настоящего момента Батыр Атдаев занимал пост заместителя председателя Кабинета министров Туркмении по вопросам торговли и внешнеэкономических связей.