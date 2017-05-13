Великий Новгород, 13 мая, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Прокуратура Новгородского района проводит проверку по факту пожара многоквартирного жилого дома в посёлке Панковка под Великим Новгородом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, прокуроры проверят соблюдение требований пожарной безопасности, градостроительного и жилищного законодательства.

53.mchs.gov.ru На месте пожара в посёлке Панковка

Кроме того, прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования уголовных дел, возбужденных следственным управлением СКР по Новгородской области по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и региональным управлением МЧС по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Напомним, в ночь на 13 мая в Панковке произошёл пожар 5-этажного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом по улице Промышленной, дом 11. Площадь возгорания составила около 500 кв.м., сгорел весь мансардный этаж — 12 квартир. В результате пожара, по предварительным данным, погиб один человек — мужчина 1953 года рождения. Ещё один человек госпитализирован с ожогами. Жильцы дома — 215 человек — были эвакуированы и временно размещены в Панковском доме молодёжи и детском лагере «Волынь».