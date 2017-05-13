Каир, 13 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. «Во время раскопок в центральном Египте найдено 28 мумий», — сказано в сообщении.

Jay Malone Мумия

Сообщается, что речь идет об обнаружении гробницы-катакомбы периода фараонов Среднего царства, которая была обнаружена группой ученых Каирского университета в провинции Эль-Минья.

Находка это уникальная, так как это первое в своем роде массовое захоронение высокопоставленных лиц эпохи фараонов Среднего царства (2040−1783 годы до нашей эры), открытое на территории Египта.

Всего в гробнице находятся 28 мумий, большинство из которых в хорошем состоянии. При этом археологи указывают, что им удалось исследовать только небольшую часть гробницы.