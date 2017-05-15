Москва, 15 мая, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Ранее в AUDI готовили для российского рынка несколько вариантов силовых агрегатов:

Пресс-служба AudiRussia Audi Q5

TDI 190 л.с. и 400 Нм;

TFSI 249 л.с. и 370 Нм.

Оба мотора прошли процедуру доработки, что позволило снизить расход топлива и увеличить мощность. По заявлениям представителей компании, эти моторы должны были агрегатироваться с семиступенчатым S-tronic. Трансмиссия сохранилась, а вот мотор остался один.

Более подробно о новинке вы сможете прочесть в нашей публикации «Новая AUDI Q5 в деталях».

В апреле пресс-служба Ауди распространила релиз с объявлением цены на новую модель. В перечне оснащения остался только один бензиновый мотор, мощностью 249 л.с. Цена на новую Ауди составила 2 980 000 рублей в базовой комплектации. В тоже время техническое оснащение для европейского рынка выглядит куда богаче.

Не сохранила для россиян новая Ауди и свою самую главную новинку — интеллектуальный полный привод quarto-ultra. В Россию автомобили поставляются с традиционным полным приводом.

На запрос ИА REGNUM в пресс-службе производителя ответили, что автомобили новой версии кроссовера доступны для заказа в салонах дилера, а от расширения линейки силовых агрегатов в AUDI не отказались. Не исключено, что в скором времени кроссоверы для рынка России получат более широкую линейку моторов и трансмиссий. Как говорят в компании, все будет зависеть от потребностей россиян в этом вопросе.

Мы обратились за комментариями к представителям сферы автомобильного бизнеса. Что вынуждает производителей существенно обеднять комплектации?

Главный технический эксперт онлайн-сервиса записи автомобиля на обслуживание и ремонт СarFix Олег Чирков:

«Даже премиальные бренды подстраиваются под реалии российского рынка. Например, в России за автомобили мощностью более 250 л.с. владельцу придется платить транспортный налог, сумма которого в два раза выше, чем для авто до 250 л.с. Конечно, потенциальный покупатель автомобиля премиум бренда может себе это позволить. Но с точки зрения маркетинга лучше продаются модели до 250 л.с. С этим уже сталкивались Toyota, BMW и ряд других производителей.

Во-вторых, из-за более низкого качества топлива в России, не все виды моторов, представленных в Европе, могут работать у нас. Поэтому в Россию привозят только авто в комплектации, максимально адаптированной для наших условий.

Кроме того, чем больше автомобиль оснащен разными опциями, тем выше его стоимость. Такие модели продаются с трудом. В своё время это поняли, например, BMW, выпустив «копейку» в кузове E или X3. Стартовая цена была в миллион — мало кто был готов приобрести такую модель. Поэтому производители начали выпускать «пустые» спецверсии, которые ощутимо дешевле и спрос на них лучше. Похожие примеры можно привести с Audi, Mercedes и другими производителями.

Также стоит отметить, что в России существует налог на роскошь, который «срабатывает» для авто, стоимостью от 3,5 миллионов рублей. Поэтому производителям выгоднее выводить на рынок более простые модели, а опционально можно заказать что угодно».

Сейчас новая AUDI Q5 продается в России в трех комплектациях. Кроме того предлагается три пакета опций. Кроссовер, относительно прежней генерации, увеличился в размерах, обрел обновленный интерьер, детали экстерьера и получил ряд новых опций.