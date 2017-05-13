Москва, 13 мая, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Сообщается, что система выдачи водительских прав остановила свою работу в Карелии, Санкт-Петербурге, Татарии. Также временно не выдают права в Воронеже, Подольске и Новосибирске.

Pixabay.com Кибератака

Сотрудники МВД рассказали, что пришел приказ из Москвы остановить работу системы выдачи водительских прав, выключить служебные компьютеры и разойтись по домам. Уточняется, что электронная система выдачи прав работает централизованно и подчиняется центру в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру подверглись кибератаке, осуществленной с помощью вируса-шифровальщика WannaCry.

По данным британской газеты The Guardian, глобальная кибератака затронула уже 99 стран. Счет зараженных компьютеров идет на десятки тысяч.

Суть работы вируса в следующем: он блокирует экран компьютера и информацию на жестком диске, которая подвергается шифрованию. За разблокировку компьютера и расшифровку информации хакеры требуют перевести им сумму примерно равную 300 долларам США, в криптовалюте Bitcoin.

Кибератаке подверглись в основном персональные компьютеры и серверы различных коммерческих структур, органов государственной власти и других организаций.

Больше всего кибератак зафиксировано на территории России. Известно, что рассылка вируса идет практически во все российские банки. Кибератаке подверглись компании МТС, «Мегафон», Сбербанк, РЖД, а также органы государственной власти — МВД, СКР, Минздрав и другие. Размер ущерба не сообщается.