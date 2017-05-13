Москва, 13 мая, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Российский оператор сотовой связи МТС подвергся глобальной кибератаке вируса WannaCry, но сумел успешно отразить её. Об этом сегодня, 13 мая, заявил пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников, сообщает телеканал RT.

Pixabay.com Вирусная атака

«Атаки на МТС были ночью, мы их отразили», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, ранее другой российский оператор сотовой связи «Мегафон» заявил, что хакерской атаки подверглись его компьютерные системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная хакерская атака началась вечером 12 мая в 74 странах мира. Больше всего кибератак зафиксировано на территории России.

Центробанк сообщил, что практически все российские банки получают вирусную рассылку вредоносного программного обеспечения, которое содержит вирус-шифровальщик.

Известно, что атаке подверглись электронные структуры РЖД, а также органы государственной власти, в частности МВД, Минздрав и другие. В РЖД заявили, что успешно отразили атаку, и ущерб был минимальным.