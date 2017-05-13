Берлин, 13 мая, 2017, 15:16 — ИА Регнум. По данным немецких СМИ, у другого задержанного офицера бундесвера Максимилиана Т. был изъят рукописный список возможных жертв, включающий в себя экс-президента ФРГ Йоахима Гаука и действующего министра юстиции Хайко Мааса.

Окрестности Кёнигсберга, апрель 1945 года

Старший лейтенант Франко А. предпринял грандиозную по замыслу попытку совершить теракт, ведя двойную игру. Он — чистокровный немец и кадровый военный — сумел зарегистрироваться в миграционной службе Германии в качестве сирийского беженца Давида Беньямина. Спецслужбы полагают, что Франко А. планировал преступление «от имени» Беньямина, чтобы затем обеспечить себе алиби. Офицер бундесвера был задержан после того, как в туалете аэропорта Вены был найден пистолет, за которым военнослужащий затем пришёл.

По предположению газеты «Бильд», Франко А, а также его предполагаемый сообщник, 24-летний студент из Оффенбаха Матиас Ф., «испытывали ненависть к иностранцам», желая «бросить тень на прибывших в страну беженцев». Обыски с конфискацией электронной техники на территории Германии прошли в 16-ти точках, а также во Франции и Австрии, что говорит о возможной разветвлённой преступной группировке.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что косвенно этот скандал затрагивает и Россию. Издание «Шпигель» цитирует реваншистское заявление одного из задержанных офицеров бундесвера, лейтенанта Ральфа Г.: «Кёнигсберг был, есть и будет немецким». (Польский интернет-ресурс Tvn24. pl вынес эту фразу в заголовок, только поменяв топоним на Крулевец. — ИА REGNUM ).

По всей видимости, сеть, раскрытая немецкими спецслужбами, разделяла националистические, ксенофобские и реваншистские взгляды (оцените ещё одно заявление Ральфа Г.: «Жаль, что беженцы, направляющиеся к границе, не имеют оружия. Можно было бы стрелять в них».

Напомним, реваншистские взгляды в Германии открыто высказывались три года назад. Тогда депутат бундестага Бернд Фабрициус, возглавляющий «Союз изгнанных», а также являющийся членом комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, заявил, что «современная немецкая юридическая мысль считает незаконным послевоенное принудительное выселение этнических немцев с территорий, где они жили веками».

В том же 2014 году — после государственного переворота на Украине — Фабрициус посетил Киев, заявив, что «мы будем делать все, чтобы восстановить территориальную целостность Украины».