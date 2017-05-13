Лондон, 13 мая, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Вирус-шифровальщик WannaCry, с помощью которого хакеры вымогают деньги у государственных и коммерческих организаций в 74 странах мира, удалось временно остановить благодаря предприимчивости двух программистов из Великобритании. Об этом сегодня, 13 мая, пишет британская The Guardian.

Starkus01 Компьютерный вирус

Программист компании MalvareTech вместе со своим коллегой Дарианом Хассом смогли выяснить, что распространяющийся вирус Wanna Cry обращается к ничего не значащему адресу в Сети, который выглядит следующий образом: iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com

Программисты решили зарегистрирвать доменное имя с таким же названием, чтобы проследить активность вируса.

Выяснилось, что данный адрес зашит в коде вируса на тот случай, если его потребуется остановить.

«Так что я могу добавить в свое резюме, что случайно остановил международную кибератаку», — хвастается программист MalvareTech.

Однако он уточняет, что кибератака была остановлена только на время, так как хакеры могут изменить адрес в вирусе, и кибератака продолжится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 12 мая по всему миру стали фиксироваться заражения персональных компьютеров и серверов вирусом-шифровальщиком. С помощью него хакеры шифруют информацию, хранящуюся на зараженных компьютерах, а затем вымогают у их владельцев деньги за расшифровку.

Всего было зарегистрировано более 45 тысяч кибератак.

Больше всего кибератак с использованием этого вируса зарегистрировано в России. Атакам подверглись компьютеры МВД, Сбербанка, Минздрава, «Мегафона», а также ряда других компаний и ведомств.