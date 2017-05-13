Бишкек, 13 мая, 2017, 14:53 — ИА Регнум. По данным ведомства, жители и гости республики пожертвовали 1 006 853 сома (около 846,1 тыс. рублей) для населения Чон-Алайского района, пострадавшего от землетрясения, произошедшего 3 мая 2017 года. Еще 848 739 сомов (свыше 713,2 тыс. рублей) перечислили неравнодушные граждане в пользу жертв оползня, сошедшего в селе Аюу Узгенского района.

Цитата Оползень в Киргизии

ИА REGNUM напоминает, что 29 апреля 2017 года в селе Аюу в Узгенском районе Ошской области Киргизии в результате схода оползня погибли 24 местных жителя и были разрушены 7 жилых домов.

Отметим также, что 16 землетрясений, произошедших в Киргизии в начале мая 2017 года, разрушили 8 жилых домов в сельском округе Жекенди в Ошской области. Также из-за этих катаклизмов 529 домов пришли в аварийное состояние и еще 463 дома нуждаются в ремонте. МЧС было вынуждено переселить в палатки жителей сел Карамык, Кара-Тейит, Жекенди, Чулук и Шибе, чьи жилища пострадали в результате подземных толчков.