Лондон, 13 мая, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что допускает «вмешательство» Российской Федерации в досрочные парламентские выборы в Великобритании. Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph, опубликованном сегодня 13 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли российские власти каким-то образом вмешаться в досрочные парламентские выборы в Великобритании, Джонсон заявил, что такой возможности он не исключает.

«Думаю, это реальная возможность», — сказал глава МИД Великобритании.

Также Джонсон безапелляционно заявил, что российские власти якобы заинтересованы в ослаблении Соединенного королевства, а также разрыве между Великобританией и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила досрочные парламентские выборы в королевстве на 8 июня. Официальным предлогом для досрочных выборов она назвала необходимость сплочения британского общества перед лицом Brexit.

Однако ряд экспертов указывает, что Мэй хочет воспользоваться моментом, чтобы укрепить позиции своей Консервативной партии во власти.

Британские официальные лица уже начали использовать тему «вмешательства России» для снижения рейтинга основных конкурентов консерваторов на предстоящих выборов.

Так, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон высказал мнение, что России будет выгодна победа оппозиционной Лейбористской партии на парламентских выборах.