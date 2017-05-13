Великий Новгород, 13 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В ночь на 13 мая в посёлке Панковка (пригород Великого Новгорода) произошёл пожар в многоквартирном жилом доме: сгорели 12 квартир, в огне погиб 64-летний мужчина, ещё один житель дома госпитализирован с ожогами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, о пожаре на шестом этаже жилого дома по улице Промышленной, 11, стало известно 12 мая в 23:47. Из здания были эвакуированы 215 человек, в том числе 17 детей.

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В тушении участвовали 69 человек, в том числе 46 сотрудников МЧС, и 23 единицы техники. Полностью ликвидировали пожар к 3 часам ночи. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В пресс-центре правительства Новгородской области ИА REGNUM сообщили, что ситуация с ликвидацией последствий пожара находится под личным контролем врио главы региона Андрея Никитина. В администрации Панковского городского поселения Новгородского района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которой была рассмотрена возможность ремонта жилья, пострадавшего при пожаре, за счёт средств резервного фонда района.

«Область вместе с районом примет участие в восстановлении инженерной инфраструктуры дома, а также рассмотрит возможность оказания других видов помощи в рамках своих полномочий в соответствии с действующим законодательством», — сообщил заместитель губернатора Игорь Верходанов.

Эвакуированные жильцы дома временно размещены в Доме молодёжи в Панковке и в детском оздоровительном лагере «Волынь». Объявлен сбор вещей для пострадавших.

В районе пожара будет организована охрана, чтобы не допустить случаев хищения имущества и мародёрства. Власти также планируют организовать выплаты пострадавшим.

По факту пожара Главным управлением МЧС России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности»). Уголовное дело также возбудили в следственном управлении Следственного комитета России по Новгородской области — по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).