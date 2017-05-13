Ташкент, 13 мая, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Узбекистан и Китай подписали соглашение на общую сумму 1,2 миллиарда долларов в ходе государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Пекин, передает национальное узбекское телевидение.

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Соглашение подписано между Национальной холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» и Государственным банком развития Китая. В соответствии с документом, китайская сторона осуществит софинансирование по строительству предприятия в Кашкадарьинской области республики по выпуску жидкого синтетического топлива по технологии GTL (gas to liquid).

Как сообщало ИА REGNUM завод будет перерабатывать 3,5 миллиарда кубометров газа и производить 863 тысячи тонн дизтоплива, 304 тысячи тонн авиакеросина, 395 тысяч тонн нафты и 11,2 тысячи тонн сжиженного газа.

Базовый проект (FEED-2) подготовлен французской Technip. Срок строительства — пять лет. В настоящий момент возводится инфраструктура основного объекта.

Финансирование строительства завода стоимостью 4,1 миллиарда долларов будет осуществляться за счет собственных средств учредителей СП, а также консорциума банков и финансовых институтов, предоставляющих создаваемому СП кредиты на условиях проектного финансирования (до 70% от суммы проекта).