Москва, 13 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 28-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Урал» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 1:1.

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На 42-й минуте бразильский центральный защитник Налдо Перейра срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга атаки — 1:0.

В компенсированное время полузащитник сборной Швеции Виктор Клаессон сравнял счет после ассиста Вандерсона — 1:1.

Статистика матча («Урал"/"Краснодар»)

Удары 6/15

Удары в створ 2/7

Владение 40%/60%

Фолы 13/22

На данный момент «Урал» поднялся на 11-ю строчку, набрав 30 очков. «Краснодар» остался на 4-й позиции с 46-ю очками.

Составы на матч:

«Урал»: Арапов, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Бикфалви, Павленко, Димитров, Емельянов, Манучарян, Ильин.

«Краснодар»: Синицын, Налдо, Торбинский, Гранквист, Калешин, Газинский, Перейра, Каборе, Вандерсон, Жигулев, Клаессон.

Главный арбитр матча: Алексей Николаев.

Предупреждения: Перейра — 50, Налдо — 64.

Голы: Налдо (авг) 42 — 1:0, Клаессон 90+2 — 1:1.