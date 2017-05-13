«Краснодар» спас ничью с «Уралом» в конце матча
Москва, 13 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 28-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Урал» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 1:1.
На 42-й минуте бразильский центральный защитник Налдо Перейра срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга атаки — 1:0.
В компенсированное время полузащитник сборной Швеции Виктор Клаессон сравнял счет после ассиста Вандерсона — 1:1.
Статистика матча («Урал"/"Краснодар»)
Удары 6/15
Удары в створ 2/7
Владение 40%/60%
Фолы 13/22
На данный момент «Урал» поднялся на 11-ю строчку, набрав 30 очков. «Краснодар» остался на 4-й позиции с 46-ю очками.
Составы на матч:
«Урал»: Арапов, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Бикфалви, Павленко, Димитров, Емельянов, Манучарян, Ильин.
«Краснодар»: Синицын, Налдо, Торбинский, Гранквист, Калешин, Газинский, Перейра, Каборе, Вандерсон, Жигулев, Клаессон.
Главный арбитр матча: Алексей Николаев.
Предупреждения: Перейра — 50, Налдо — 64.
Голы: Налдо (авг) 42 — 1:0, Клаессон 90+2 — 1:1.