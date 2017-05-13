Челябинск, 13 мая, 2017, 13:41 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудник полиции, передвигавшийся на автомобиле Chevrolet, сбил двоих детей, переходивших улицу по пешеходному переходу. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области.

Autostrada.md Пешеходный переход

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 12 мая. Двое мальчиков 2008 года рождения переходили проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора, когда на них наехал сотрудник полиции на Chevrolet.

Дети получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Совершивший наезд на детей сотрудник полиции оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь. Алкогольного опьянения у сотрудника не выявлено.

По данному факту проводится служебная проверка. Если вина сотрудника полиции будет подтверждена, он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством и дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы.

Руководство областного МВД решило оказать пострадавшим детям всю необходимую помощь.