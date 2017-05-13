Prevezon Holdings смогла договориться с властями США по «Акту Магнитского»
Вашингтон, 13 мая, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Сообщается, что американские правоохранительные органы согласились отказаться от всех претензий в адрес Prevezon Holdings, который базируется на Кипре, в обмен на выплату $5,9 млн.
Адвокат холдинга Гай Фейв считает, что данное соглашение можно считать победой Prevezon Holdings.
«Это соглашение не что иное, как победа Prevezon. Это практически извинение со стороны администрации США», — сказал юрист.
Напомним, иск против Prevezon Holdings был подан прокуратурой США в 2013 году на основании «Акта Магнитского». Следствие считало, что эта группа компаний занималась отмыванием денег на сумму $230 млн, которые могли быть получены в результате налоговых махинаций в России. По версии следствия, на эти средства должна была быть приобретена недвижимость в США.
Кроме того, американские правоохранительные органы считали, что среди этих денег могут быть средства, присвоенные у работавшего в России фонда Hermitage Capital, юристом которого был скончавшийся в 2009 году Сергей Магнитский.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Он скончался 16 ноября 2009 года в московском следственном изоляторе.
Глава Hermitage Capital Билл Браудер заявил, что Магнитский был арестован якобы после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД. Внятных доказательств Браудер не предоставил, но развернул широкую кампанию в СМИ.
Власти США на основании этой кампании заявили, что их не устраивает расследование обстоятельств смерти Магнитского, и ввели санкции против России, которые получилили название «Список Магнитского». Затем этот список был преобразован в «Акт Магнитского», который имеет в США силу закона.
Первоначально санкции касались 18 граждан России, которые, по мнению США, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. В дальнейшем список неоднократно расширялся, а санкции ужесточались.