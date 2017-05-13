Москва, 13 мая, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Сам по себе вирус-шифровальщик, который атаковал российские компьютеры, сложно назвать опасным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

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«Последствия его распространения вызваны исключительно небрежным отношением к ранее имевшим место эпизодам его применения, когда предыдущие случаи заражения компьютеров скрывались или игнорировались и не принимались государственные меры по локализации и ограничению распространения», — сказал парламентарий.

В то же время массовость заражения этим вирусом свидетельствует о том, что сегодня буквально любой гражданин и любая подсистема интернета может стать мишенью для хакеров, использующих подобные относительно простые инструменты, не являющиеся компьютерными «супервирусами», констатировал он.

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Принимаемые депутатами Госдумы меры упорядочивания законодательства в сфере защиты критической информационной инфраструктуры, а также начатая Госдумой работа по введению в законодательное поле интернета вещей получают в свете произошедшего крайнюю актуальность и требует продолжения совместного с экспертным сообществом совершенствования законодательства в целях защиты отечественной экономики страны и интересов граждан, заключил Левин.

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Российские министерства, банки и РЖД подверглись хакерским атакам. В частности, Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) фиксирует множественные рассылки российским кредитным организациям компьютерных вирусов первого и второго типа.

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Ранее о хакерской атаке сообщили МЧС и Минздрав, атакован также IT-центр РЖД.