Калининград, 13 мая, 2017, 13:14 — ИА Регнум. В Балтийском море боевые корабли Балтфлота условно уничтожили эсминец США «Карни», приблизившийся к российским территориальным водам (Калининградская область) на расстояние потенциального ракетного удара. Об этом сегодня, 13 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщил военный эксперт из Калининграда, капитан 1-го ранга в отставке Александр Ильяшенко.

Kn-online.de Эсминец США «Карни», пришвартованный в немецком Киле

«6 мая 2017 года «американец» (ракетный эсминец «Карни». — ИА REGNUM ) после условного авиационного удара парой штурмовиков Су-24 был взят на сопровождение и условно уничтожен корабельной ударной группой в составе корветов «Бойкий» и «Стойкий» и ракетно-катерной ударной группой», — сообщил Ильяшенко.

По его данным, в дальнейшем за эсминцем «Карни» было установлено постоянное непосредственное слежение.

Эксперт напомнил, что подобным образом ВВС Балтфлота поступили в прошлом году, когда 14 апреля 2016 года американский ракетный эсминец «Дональд Кук» также приблизился к Калининградской области на расстояние ракетного удара. «Тогда авиационно-ударная группа в составе двух штурмовиков Су-24 отработала вылет на условное уничтожение эсминца», — подчеркнул Ильяшенко.

«Ответная реакция балтийцев понятна, ведь само присутствие кораблей ВМС США в Балтийском море задевает стратегические интересы России, так как история свидетельствует — там, куда приходят американские военные, там начинается вмешательство США во внутренние дела суверенных государств, там начинается война», — считает эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что боевые корабли Балтфлота, прибывшие в начале мая в Санкт-Петербург для участия в морском параде Победы (в частности упоминаемый военным экспертом корвет «Стойкий»), 6 мая внезапно покинули причалы и вновь вышли в море.

Тогда журналисты предположили, что маневры российских кораблей связаны с американским эсминцем «Карни», который из немецкого Киля зашел в польский Гданьский залив.

Главное ударное вооружение эсминца USS Carney составляют две пусковые системы «Иджис» на 90 крылатых ракет «Томагавк». По некоторым данным, американского эсминца сопровождал также французский боевой корабль.