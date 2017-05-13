Донецк пережил тяжелую ночь
Донецк, 13 мая, 2017, 13:09 — ИА Регнум. «Поселок Трудовской, снова война, очень страшно… Ул. Мамина-Сибиряка 59, сгорел дом, пожарка не успела, план по уничтожению посёлка приходит уже к завершению, уничтожают не только наши жизни, уничтожают будущее, сотни раз мы, местные, задаем вопрос, почему нас. И находим ответ. Мы же окраина. Нас легко достать ВСУ, каждый вечер по два, три дома горят…» Это рассказала жительница поселка Светлана Осипова.
Поздно вечером 12 мая поселок в Петровском районе Донецка, который получил такое название из-за расположения в нем шахты «Трудовская», нещадно обстреляли ВСУ из тяжелой артиллерии. На улице Мамина-Сибиряка дом №41 остался без кровли, дом 59 сгорел полностью.
Вечером 12 мая и ночью 13 мая украинские войска возобновили обстрелы города Докучаевска на юге ДНР, фактически всю ночь город был под проливным огнем. В результате ранения получили двое человек. Более 500 жилых и административных домостроений остались без света, газа и воды. В результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Докучаевске повреждения получили 22 жилых дома и хозяйственных построек. 12 зданий частично разрушены по улице Крепкого, три — по улице Гагарина и семь — на улице Суворова.
Пострадало также село Саханка, расположенное в 7 километрах от села Широкино, где стоят части ВСУ. Теперь село обесточено, разбиты два дома на улице Конституции.
Под Горловкой обстрелу подвергся поселок Гольмовский. Позиционные бои также велись на ясиноватском направлении.