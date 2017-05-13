Донецк, 13 мая, 2017, 13:09 — ИА Регнум. «Поселок Трудовской, снова война, очень страшно… Ул. Мамина-Сибиряка 59, сгорел дом, пожарка не успела, план по уничтожению посёлка приходит уже к завершению, уничтожают не только наши жизни, уничтожают будущее, сотни раз мы, местные, задаем вопрос, почему нас. И находим ответ. Мы же окраина. Нас легко достать ВСУ, каждый вечер по два, три дома горят…» Это рассказала жительница поселка Светлана Осипова.

ИА Красная Весна Воронка. Донецк. ДНР. 2017.

Поздно вечером 12 мая поселок в Петровском районе Донецка, который получил такое название из-за расположения в нем шахты «Трудовская», нещадно обстреляли ВСУ из тяжелой артиллерии. На улице Мамина-Сибиряка дом №41 остался без кровли, дом 59 сгорел полностью.

Вечером 12 мая и ночью 13 мая украинские войска возобновили обстрелы города Докучаевска на юге ДНР, фактически всю ночь город был под проливным огнем. В результате ранения получили двое человек. Более 500 жилых и административных домостроений остались без света, газа и воды. В результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Докучаевске повреждения получили 22 жилых дома и хозяйственных построек. 12 зданий частично разрушены по улице Крепкого, три — по улице Гагарина и семь — на улице Суворова.

Пострадало также село Саханка, расположенное в 7 километрах от села Широкино, где стоят части ВСУ. Теперь село обесточено, разбиты два дома на улице Конституции.

Под Горловкой обстрелу подвергся поселок Гольмовский. Позиционные бои также велись на ясиноватском направлении.