Донецк, 13 мая, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Крым готов сделать большой заказ донецкому металлургическому заводу по металлопрокату. Об этом в рамках второго заседания Интеграционного комитета «Россия — Крым» 12 мая заявил директор Центра экономического взаимодействия республик (Республика Крым) Сергей Агеев:

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«У нас есть конкретный финансовый механизм взаимодействия между Россией и Республиками, механизм реализации готовой продукции. Сегодня мы приехали с большим заказом по металлопрокату, который будет реализован в ближайшее время».

Донецкий металлургический завод — одно из старейших металлургических предприятий. Если вспомнить историю, то он был основан еще в конце позапрошлого века валлийским предпринимателем Джоном Юзом, а сам поселок, позже ставший городом, назывался Юзовкой. Из-за продолжительного простоя по причине непоставки сырья со стороны Украины и отсутствия рынков сбыта, завод фактически остановился, но в начале марта 2017 года на предприятии было введено внешнее управление. После того, как был заключен договор с РФ о поставке сырья, на завод снова стали набирать людей, появилась надежда, что он скоро заработает. «Юзовский металлургический завод» (теперь он так называется) будет поставлять металлопрокат в Крым. За предприятием закрепилась репутация производителя высококачественного листового, сортового и фасонного проката (в том числе: полособульба, спецпрофилей для сельскохозяйственного машиностроения, проката для производства клеммы раздельного рельсового скрепления). Об этом свидетельствует признание его в свое время в качестве производителя листового проката из судовой стали такими независимыми сертификационными центрами как английский Регистр Ллойда, немецкий Регистр Ллойда, Российский Морской Регистр судоходства, Французское Бюро Веритас, Норвежский Веритас, Американское Бюро Судоходства.

По словам Сергея Агеева, ранее в Ялте представители донецкого бизнеса, профильных министерств ДНР и ЛНР подписали несколько соглашений с тремя крымскими предприятиями.