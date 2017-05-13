Брюссель, 13 мая, 2017, 12:58 — ИА Регнум. В бельгийском городе Льеж будет открыт памятник российскому императору Петру Великому по случаю 300-летия его посещения этой страны. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает телеканал RT.

A.Savin Льеж. Бельгия

Сообщается, что церемония открытия статуи состоится 21 июня на площади Святого Петра в Льеже.

Пресс-атташе посольства России в Бельгии Виолетта Чуракова рассказала: «В связи с этим (юбилеем — ИА REGNUM ) в королевстве проходят различные культурные мероприятия. В их числе — инаугурация 21 июня в Льеже памятника первому российскому императору работы скульптора Александра Таратынова».

В церемонии открытия памятника примут участие посол Российской Федерации в Бельгии Александр Токовинин, губернатор провинции Льеж Эре Жамар и другие представители общественности.

Праздничные мероприятия по случаю 300-летия визита Петра Великого в Бельгию пройдут также в курортном городе Спа.