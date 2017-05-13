Москва, 13 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Компьютерные системы Российских железных дорог (РЖД) подверглись хакерской атаке. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба компании.

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Сообщается, что вся электронная система РЖД была атакована с помощью вредоносного программного обеспечения, однако последствия атаки удалось свети к минимуму.

«На IT-систему РЖД была произведена вирусная атака, вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты», — сказано в сообщении пресс-службы РЖД.

В компании отметили, что благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе допущено не было.

Ранее сегодня Банк России сообщил, что российские банки подверглись массовой кибератаке. В кредитные организации идет вирусная рассылка вредоносного программного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в 74 странах мирах органы государственной власти, организации и коммерческие структуры подверглись массовой кибереакте, осуществленной с помощью вируса-шифровальщика. Всего зафиксировано более 45 тысяч кибератак.

Злоумышленники с помощью вируса ransomware WanaCrypt0r 2.0 (WannaCry) зашифровали данные на служебных компьютерах и вымогают деньги за их расшифровку.