Краснодар, 13 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае поставлена точка в деле об избиении до смерти подростка в Белореченской воспитательной колонии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 13 мая, обвинительный приговор вынесен сразу десяти сотрудникам пенитенциарного учреждения.

Кашак Тюремная камера

Преступление стражи порядка совершили осенью 2015 года, когда в ночь на 25 ноября в колонию прибыли семь несовершеннолетних осужденных. Подростков сотрудники колонии не только унизили, заставив их выполнять физические упражнения и выкрикивая оскорбительные выражения в их адрес, но и сильно избили. Причем оснований на это у них не было, а заключенные сопротивления не оказывали.

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24 тома дела о гибели подростка в колонии на Кубани направлены в суд

Молодые люди получили гематомы, ушибы, ссадины и кровоподтеки. 16-летний осужденный, избитый старшим инспектором и начальником караула получил черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, от чего скончался в больнице.

Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, по указанию временно исполняющего обязанности начальника колонии в тот день незаконно в административное здание дежурной части были допущены сотрудники охраны и оперуполномоченные. Они должны были провести с вновь прибывшими заключенными «воспитательные» беседы.

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Самые значительные сроки, согласно приговору суда, получили сотрудник отдела охраны Андрей Криволапов и инспектор отдела охраны Арсен Шамхалов. В колонии строго режима им предстоит провести 11 лет. Остальные сотрудники колонии, среди которых врио начальника колонии Вячеслав Иванов, четверо сотрудников и инспекторов отдела охраны, воспитатель отдела по воспитательной работе с осужденными Валерий Заднепровский, дежурный помощник начальника колонии Сергей Андриященко, двое оперуполномоченных Роман Берсенев и Сергей Лабинский, приговорены к лишению свободы сроком от 2,6 до 5 лет.

Все фигуранты лишены права занимать должности в Федеральной службы исполнения наказаний России сроком на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, объем уголовного дела составил 24 тома, обвинительного заключения — более тысячи листов. Судебный процесс над бывшими работниками воспитательной колонии начался в январе 2017 года. После ЧП в пенитенциарном учреждении была проведена служебная проверка, по итогам которой 17 сотрудников Белореченской воспитательной колонии были уволены.