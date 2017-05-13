Рефтинский, Свердловская область, 13 мая, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Свердловской области при тушении пожара в одном из домов посёлка Рефтинский были обнаружены тела четверых человек, ещё один пострадавший от огня был доставлен в больницу. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

LoggaWiggler Пожар

В ходе надзорных мероприятий прокуроры установят управляющую компанию, которая осуществляла эксплуатацию многоквартирного жилого дома. Также предстоит выяснить, соблюдался ли в доме надлежащий противопожарный режим, было ли исправно электрическое оборудование.

По предварительной информации жильцы одной из квартир накануне принесли электрическую плитку.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На данный момент для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи устанавливают очевидцев события. В целях установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что уже установлены личности погибших. Отрабатываются различные версии произошедшего, в том числе короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнём. В полицейском главке уточнили, что на данный момент у сыщиков нет оснований считать возникший пожар криминальным.

«Сыщики уголовного розыска оперативно установили личности погибших — это три женщины и один мужчина. Среди погибших — Марина Сафиуллина 1971 года рождения, Камал Агбиров 1963 года рождения, Алена Щукина 1973 года рождения и Лана Черемных 1986 года рождения. Они погибли, вероятнее всего, надышавшись угарным дымом. Также в больницу в срочном порядке доставлен местный житель-инвалид, у него отсутствует левая рука — Павел Морозов 1960 года рождения», — сообщил официальный представитель регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Напомним, что сообщение о пожаре в доме по улице Гагарина поступило 13 мая в 10:42 по местному времени. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в квартире на пятом этаже. Справиться с огнём удалось в течение 40 минут. На месте работали три машины специальной техники и шесть пожарных, которые эвакуировали четверых жильцов.