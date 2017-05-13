Москва, 13 мая, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Банк России зафиксировал массовую рассылку российским банкам вредоносного программного обеспечения. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба Центробанка.

Взлом

Сообщается, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) фиксирует множественные рассылки российским кредитным организациям компьютерных вирусов первого и второго типа.

«ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано», — сказано в сообщении пресс-службы Центробанка.

Также отмечается, что ещё в середине апреля 2017 года ФинЦЕРТ направил российским банкам информацию о признаках компрометации и методах выявления и противодействия вредоносному программному обеспечению типа «шифровальщик».

Кроме того, в начале мая 2017 года ФинЦЕРТ разослал ещё одно уведомление по поводу иного типа вредоносного программного обеспечения — cobalt strike.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в 74 странах мира было зафиксировано более 45 тысяч кибератак, совершенных с помощью вируса-шифровальщика WannaCry. Хакеры атакуют компьютеры организаций с помощью вируса, который шифрует хранящуюся на электронных устройствах информацию, а затем вымогают деньги за её расшифровку.

Больше всего кибератак зафиксировано в России.