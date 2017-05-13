Токио, 14 мая, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Японская мультипликация «аниме», объявленная у себя на родине национальным сокровищем, в своих лучших образцах действительно может заслуживать самого сочувственного внимания. Вопросы, поднимаемые в работах режиссера Юасы Маасаки, затрагивают осевые проблемы молодого человека, ищущего себя в обществе и оценивающего общество. О мультипликационных лентах этого замечательного режиссера повествует статья корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Буянова.

Цитата из аф «Сказ о четырех с половиной татами». реж. Юаса Масааки. 2010. Япония Галактика Татами

Конформизм — спасение или окончательный провал? Вот вопрос, которым не устают задаваться многие обитатели Японии, этой Страны восходящего Солнца, добившейся, казалось бы, таких успехов в технологиях, как производственных, так и социальных. Только вот что толку служить обществу, которое погружает тебя в беспросветную скуку, дает тебе место малюсенькой детальки в социальной машине?

Машина совместной несвободы движется, люди зарабатывают свои зарплаты и премии, общаются и развлекаются, стареют и теряют мечты. И во всем этом процессе, который вряд ли можно назвать человеческой жизнью, не видно ни малейшего просвета. Завидовать ему издали, наблюдать японские достижения в хвастливых кинороликах и удивляться — неужели в такой стране можно умирать со скуки или от одиночества? Можно.

Явление «хикикомори», социальное отшельничество, желание забиться в угол и провести там остаток жизни — это ответ, который выбрали сотни тысяч молодых японцев XXI столетия. Но натягивание на лицо улыбки, искусственное подбадривание себя и продолжение жизни как ежедневной смерти, тоже нельзя назвать выходом.

Выход, который открывают для себя герои лент Масааки, лежит за пределами приспособленчества. Он не в том, чтобы «принять форму» подвернувшегося тебе места, но в том, чтобы создать для себя свое. Устаревающие, ветхие рамки и правила отбирают жизнь, творчество и следование своему воображению ее возвращают. Только на этом пути человек может встретить близких по духу людей, также как и он бегущих из виртуализированного мира к живой реальности.

Вот такие позитивные трансформации представления человека о себе содержат простые по исполнению, в чем-то даже нарочито примитивистские мультфильмы Юасы Маасаки. А подробнее вы можете прочитать о них в статье: Человек XXI века в поисках радости.

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