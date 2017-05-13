Пхеньян, 13 мая, 2017, 11:19 — ИА Регнум. "Мы проведём диалог при надлежащих условиях», — заявила северокорейский дипломат.

Иван Шилов ИА REGNUM Чучхе

Кроме того, агентство «Рёнхап» утверждает, что Чо Сон Ху возвращалась в Пхеньян из Норвегии после встречи с группой американских экспертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его страна будет готова вести переговоры с КНДР только тогда, когда для этого будут созданы нужные условия.