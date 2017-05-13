Лондон, 13 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Британское издание The Telegraph прозрачно намекает, что Российская Федерация якобы причастна к глобальной кибератаке, совершенной 12 мая в 74 странах мира с помощью вируса-шифровальщика WannaCry. Об этом издание пишет сегодня, 13 мая.

Цитата из к/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». реж Джей Роуч. 1997. США, Германия Злодеи

Газета считает, что на причастность России к этой глобальной хакерской атаке указывает опубликованное предупреждение хакерской группировки Shadow Brokers в отношении президента США Дональда Трампа после того, как он инициировал ракетные удары по Сирийской Арабской Республике.

«Некоторые эксперты считают, что последовательность (событий — ИА REGNUM ) указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством», — пишет The Telegraph.

Каких-либо более вменяемых доказательств издание не предоставило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в 74 странах мира было зафиксировано более 45 тысяч хакерских атак, осуществленных с помощью программы ransomware WanaCrypt0r 2.0 (WannaCry). Атаке подверглись серверы и персональные компьютеры различных организаций и органов государственной власти.

Суть вируса в том, что злоумышленники шифруют информацию, хранящуюся на серверах организаций и вымогают деньги за её расшифровку.