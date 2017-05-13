Бийск, Алтайский край, 13 мая, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Рынок пассажирских перевозок Бийска стабильным не назовешь. Во время перехода второго по величине города Алтайского края на электронные проездные, когда произошел передел, многие транспортники выразили недовольство. Еще об одном инциденте сообщила накануне газета «Бийский рабочий» («БР»): прошлой неделе в наукограде курсировал обычный автобус ПАЗ, проезд в котором стоил не 17,5 рубля, а всего 15 рублей.

Бийский рабочий Пассажирские перевозки в Бийске

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Как пояснили сами автоперевозчики, таким образом они пытались привлечь внимание горожан к своим проблемам, а также заработать денег.

«По словам перевозчиков, ИП Манаев занимается автоперевозками уже не первый год. По условиям последнего контракта с администрацией два его автобуса должны были курсировать по городским маршрутам. Однако, по факту только один ПАЗик попадал в график. Для второго, по словам бизнесмена, почти полгода просто не хватало места в списке. Перевозчик написал заявление в прокуратуру — с просьбой разобраться в ситуации. И как выяснилось — сделал себе только хуже. Второй автобус все же поставили на график. Правда, его вместе с первым внесли в специально созданную группу для работы на убыточном маршруте», — отмечается в публикации «БР».

Чтобы хоть как-то заработать, автобусы ИП Манаев и вышли на маршрут нелегально, установив цену на проезд в размере 15 рублей. А сам владелец ожидает теперь решения прокуратуры города по его заявлению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Бийске повысилась цена на проезд в общественном транспорте и перешел на электронные билеты. Этот процесс сопровождался конфликтом местных автоперевозчиков, которые публично выразили свое недовольство тем обстоятельством, что весь размер повышения — 2,5 рубля с каждого билета — уходит частной коммерческой фирме на обслуживание новомодной системы. История закончилась тем, что с несогласными расторгли договоры и ужесточили правила перевозки.