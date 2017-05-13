Чебоксары, 13 мая, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В Чувашии в результате пожара погибли три человека. Пожарные нашли на пепелище 90-летнего хозяина дома с двумя сыновьями. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Пожар

Пожар произошёл утром 13 мая в частном одноэтажном бревенчатом доме в одной из деревень Янтиковского района. После тушения огня на пепелище на месте происшествия были обнаружены тела трех человек: 90-летнего хозяина жилища и двух его сыновей в возрасте 60-ти и 53-х лет. По данному факту проводится доследственная проверка.

«Следователями проверяется версия возникновения пожара в результате неправильной эксплуатации электроприборов. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом», — сказал Олег Дмитриев.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, произведён осмотр места происшествия, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года на территории республики зарегистрировано 302 пожара, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (325). В результате пожаров погибли 19 человек, травмы различной степени тяжести получили 30 человек.